International bedeuge samler fynske trossamfund

Mens mariehøns kan sprede vingerne for at flyve op til Vor Herre og bede om godt vejr, kan mennesker folde hænderne og bede om lige det, de har lyst til.

Det er der ifølge en række kristne trossamfund særlig anledning til i denne uge. I alt 15 menigheder med tilknytning til forskellige kirker markerer sammen Evangelistisk Alliances internationale bedeuge.

En af de fremmødte til ugens første arrangement var kirkegængeren Aage, der deltog i ugens første arrangement.

- Jeg synes, det er en god ting at slutte op om fællesbønnen, også fordi det er flere kristne, der står sammen, sagde han under aftenens oplæg.

Fakta om bedeugen 15 kirker fra forskellige kirkesamfund markerer Evangelisk Alliances internationale bedeuge med seks arrangementer fra den 6. januar til 10. januar. Ved hvert møde vil der være musik, sange og et kort oplæg, som slår dagens tema an. Oplægget efterfølges af bøn for verden, for Odense og for kirken. Menighederne har baggrund i folkekirken, valgmenigheder, frikirker og kirkelige foreninger. Bedeugen foregår i regi af Evangelisk Alliance, der er en 150 år gammel sammenslutning, der samler kirker på tværs af uenigheder og andre skel til bøn. Se mere

Han tænker ikke over, at han skal bede. Det er lige så naturligt for ham som at trække vejret.

- Før jeg tænker mig om, har jeg bedt, siger han.

I løbet af uge to vil der være i alt seks arrangementer i forskellige kirker i byen. Udover bøn vil der til hvert møde være både musik, sang og et oplæg om forskellige temaer.

Samtale eller envejskommunikation

Også for Lisbeth van Brakel Andersen er bønnen en helt naturlig del af hverdagen og kræver ingen særlig anledning. Hun kan blandt andet bede på vej til arbejde.

Nogle gange får jeg også konkret svar, hvis jeg sidder og beder ind i en problemstilling. Så kan jeg opleve, at jeg får et indfald fra Gud Lisbeth van Brakel Andersen

- Det der med foldede hænder har jeg aldrig rigtig brugt. Jeg har altid bedt mere naturligt med åbne hænder, for mig er bøn en samtale med Gud, så derfor virker det ikke naturligt for mig at bede med foldede hænder, siger hun.

Når hun beder, har hun en oplevelse af, at Gud hører hende og er hos hende. Som regel får hun også et svar. Det kan vise sig som en ro eller en følelse af glæde, men andre gange er Gud mere direkte.

- Nogle gange får jeg også konkret svar, hvis jeg sidder og beder ind i en problemstilling. Så kan jeg opleve, at jeg får et indfald fra Gud, siger Lisbeth van Brakel Andersen.

For andre er bønnen langtfra en del af dagligdagen. Det gælder blandt andre Sune Asmussen, der sidst bad en bøn for 15 år siden.

- Det var i forbindelse med, at min mormor var meget syg, og hun endte med at dø. Dér bad jeg en bøn, men ellers er jeg ikke rigtigt troende, fortæller han.