International stjerneforfatter traumatiseret af fynsk eventyr

De fleste der har set hitserien 'The Handmaid's Tale' er blevet - bare en smule - traumatiseret.

Men nu viser det sig, at forfatteren bag romanen med det danske navn 'Tjenerindens fortælling' også selv er blevet traumatiseret af historier.

- I en tidlig alder blev jeg traumatiseret af historien om 'De røde sko', fortæller Margaret Atwood i sit interview med TV 2 Fyn i forbindelse med, at hun modtager H. C. Andersens Litteraturpris.

- Ikke alene af historien, som er ret grufuld, men også af filmen, som kom ud i 1948. En fortælling, der gør indtryk på en ni-årig.



Og dermed afslører den canadiske forfatter også, at fynske H.C. Andersen og hans fortællinger været i hendes bevidsthed langt størstedelen af hendes liv.

Også 'Pigen med svovlstikkerne' og 'Grantræet' er historier, der har fået unge Atwood til at græde.

I dag har Margaret Atwood selv et kæmpe katalog af mørke eventyr eller spekulativ fiktion, som hun selv kalder det, i baggagen. En bagage som priskomitéen altså mente kvalificerede hende til et fornemt selskab med J.K. Rowling og Salman Rushdie.

Som 84-årig, er det så stadig den samme følelse at vinde priser og blive anerkendt, som da du var yngre?

- Nej. Hvorfor? Fordi ingenting er det samme. Hvis du stadig er den samme person som 84-årig, som du er som 20-årig, så er du en vampyr, siger hun og smiler kækt.

- Ingen vil afvise den nu

Margaret Atwood udgav i 1985 bogen 'The Handmaid's tale', som flere har påpeget kan ligne et manuskript på virkeligheden på grund af dens lighed med stormen på kongressen i 2021 og opløsningen af abortrettigheder i 2022.

I 'The Handmaid's Tale' er laver en gruppe kristne fundamentalister netop stormløb på kongressen og lykkes med at dræbe dets medlemmer og præsidenten. Herefter etablerer de et regime, hvor fødedygtige kvinder bliver fængslet og tvunget til et liv som fødemaskiner.

Mange danskere ser nervøst på det amerikanske valg om nogle få dage. Hvad er dit angst niveau på?

- Jeg er ikke et ængsteligt menneske. Jeg har ikke den del i fremtiden, som unge mennesker har. Jeg har ikke nogen lang fremtid. Det ligger i sagens natur. Om 20 år lever jeg formentlig ikke længere, men det gør du. Unge mennesker er mere ængstelige end ældre mennesker, men ældre mennesker er mere ængstelige på de unge menneskers vegne.

Føler du, at 'Tjenerindens fortælling' har været det stopsignal, som du håbede, da du skrev den i 1985?



- Jeg synes, den er mere vedkommende nu. Dengang afviste mange den med, at det aldrig ville ske. Det er der ingen, der gør nu, siger forfatteren.

Hvis du skrev en ny 'Tjenerindens fortælling' - med alt hvad du ved om nutiden i dag - hvad ville så være hovedtemaet?

- Det vi ikke havde, da jeg skrev bogen, var det digitale informationssamfund. Der er sket den forandring, at det nu er endnu lettere, at holde øje med folk end det var dengang. Og det ville være endnu nemmere at udslette dem økonomisk. Så snart vi fik kreditkort, blev det en klar mulighed. Som du ved, er overvågning en meget større del af samfundet nu end dengang.