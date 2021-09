Internationale filmpriser uddelt i Odense: Dansker indstillet til Oscar-nominering

DEN DANSKE KONKURRENCE

Best Danish Short Film: Amourteur, af Sylvia Le Fanu (DK)

Prisen går til den bedste danske kortfilm og er Oscarkvalificerende.

FilmFyn Talent Award: When The Moon Was Gibbous, af Erika Grace Strada (DK)

Prisen går til den danske kortfilm som udviser entydig vision og talent.





Den danske jury:

Emilia Mazik, festivaldirektør på Short Waves, Polen

Kasper Rune Larsen, instruktør

Jenny Rosander, musiker





ANIMATIONSKONKURRENCEN

Børge Ring Award: The Expected, af Carolina Sandvik (SE)

Prisen går til den bedste animerede kortfilm og er Oscarkvalificerende.

Animation Talent Award: Yndlingsdatter, af Susi Haaning (DK)

Prisen går til den danske animator som har lavet en ekstraordinær animationskortfilm.





Animationsjury:

Frigge Fri, instruktør

Peter Lopes Andersen, animator

Sarah Van Den Boom, animator





DOKUMENTARKONKURRENCEN

Best Short Documentary: A View from Above, af Dylan Werkman (NL)

Prisen går til den bedste dokumentarkortfilm i konkurrencen og er Oscarkvalificerende.

The Soapbox Award: Three Songs for Benazir, af Elizabeth og Gulistan Mirzaei (AF)

Prisen går til dokumentaren, der gør bedst brug af platformen til at have en meningsfuld indflydelse på samfundet.





Dokumentarjury:

Christine Albeck Børge, skuespiller/instruktør

Jesper Dalgaard, instruktør

Katrine Kiilgaard, CPH:DOX





UNGDOMSKONKURRENCEN

Youth Award: Natsværmer, af Anders Walter (DK)

Prisen, som uddeles af Ungdomsjuryen, går til den bedste kortfilm egnet til unge.





Ungdomsjury:

8.a fra Paarup Skole i Odense





PITCH ME BABY

Pitch Me Baby Main Prize: Anders Roland Jensen med pitchet til Bon Voyage

Prisen gives for bedste idé til en kortfilm og modtager arbejdslegat til realiseringen.

Pitch Me Baby Special Mention: Hooman Aznavy med pitchet til Ulve i Fåreklæder

Prisen gives for en god idé til en kortfilm og modtager arbejdslegat til realiseringen.





Pitch Me Baby Jury:

Kim Magnusson, producer

Sara Koppel, animator

Thure Lindhardt, skuespiller

Ina Bruhn, manuskriptforfatter

Mathias Broe, instruktør





WHY PLASTIC? KONKURRENCEN

10 film er udvalgt til konkurrencen, hvor 1., 2. og 3. pladsen findes under OFF21. De udvalgte film bliver en del af THE WHY Foundations globale WHY PLASTIC? kampagne, der begynder i oktober 2021.

1. præmie: PlasticC, af Sachin Vs (IND)

2. præmie: Plastic Ecosystem, af Stefie Gan (USA)

3. præmie: PALASTIK, af Asghar Besharati (IR)





The Why Jury:

Christoffer Guldbrandsen, journalist

Kajsa Rosenblad, The Why Foundation

Marcus Liberski, producer

Mette Hoffmann Meyer, The Why Foundation

Tine Fischer, rektor på Den Danske Filmskole