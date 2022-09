Internationale filmpriser uddelt i Odense: Filmfestival har mærket "rekordstor interesse"

Lørdag blev spændingen udløst, og alle vinderne af årets konkurrencer på Odense Internationale Film Festival (OFF) er nu kåret.

Her var der både danske og internationale priser at uddele ved dette års kortfilmsfestival.

En af aftenens helt store vindere ved prisuddelingen i Magasinet i Odense var blandt andre Hlynur Pàlmason, der vandt Bedste Danske Kortfilm og dermed en Oscar-kvalificering for sin kortfilm "Nest".

Hlynur Pàlmason har tidligere instrueret spillefilmen "Vinterbrødre" fra 2017.

Derudover blev der som noget nyt uddelt prisen for Bedste Danske Skuespiller, som stjerneskuddet Boy Ewald vandt for sin rolle i filmen 'Katastrofer', mens FilmFyn Talent Award gik til den danske kortfilm 'The Dinner' af Marco Lawson.

Ganske særligt i år

Fra mandag og ugen frem har der været blevet vist 123 kortfilm på det store lærred i Odense og hjemme i stuerne via streamingtjeneste.

Det er rekordmange for Odense International Film Festival, lyder meldingen.

- Dette års OFF har været ganske særligt. Ikke nok med at vi kom virkelig godt fra start med sidste års Oscar-succes i ryggen og rekordstor interesse for at være med på programmet, så har vi også kunne byde velkommen til en hel masse kortfilmselskere, siger festivalleder Birgitte Weinberger i en pressemeddelelse.

Derudover har der i år været indsendt hele 4.077 kortfilm fra lande over hele verden.



Filmfestivalen så dagens lys tilbage i 1975, og traditionen tro har paletten af kortfilm indeholdt sjove, skræmmende, forbavsende og smukke film i forskellige genrer.

Her kan du se nogle af prisvinderne ved dette års Odense International Film Festival 2022: