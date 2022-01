Internt opgør udløste knivstikkeri i Granparken

Manden fra 2006 er sigtet for kvalificeret vold. Han blev fredag aften taget med til afhøring på politistationen og løsladt igen i løbet af natten. Han kan nu vente på, at sagen bliver taget op på et senere tidspunkt formentlig ved et retsmøde, hvor han kan forvente dom i sagen, oplyser vagtchefen ved Fyns Politi.

Knivstikkeriet resulterede i en punkteret lunge, men vagtchefen oplyser, at manden, der var udsat for knivstikkeriet er udenfor livsfare. Hans tilstand betegnes som stabil.