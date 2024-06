Intet overblik over mobilpolitik i odenseanske skoler

Odense Kommune har ikke overblik over, hvor mange skoler, der har indført mobilfri skoletid, som det er nu. Det viser et svar, som TV 2 Fyn fået efter en forespørgsel hos Børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune.



De Konservative i Odense Kommune har for nyligt foreslået, at al skoletid bliver gjort mobilfri, men det forslag blev forkastet, da byrådet mødtes onsdag og størstedelen af partierne stemte i mod. Kun Moderaterne og Konservative selv var for.

Ifølge Børn- og Ungeforvaltningen laver de enkelte skoler egne retningslinjer for brug af mobiler i skoletiden, ligesom det kan variere fra årgang til årgang, lyder det i et skriftligt svar.

I efteråret sendte børn- og ungerådmand Susanne Crawley (RV) et såkaldt hyrdebrev rundt til skoleledere og skolebestyrelser i Odense. Opfordringen heri var at begynde en diskussion om, hvorvidt telefoner i skoletiden er en god ide eller ej.

Hvad der indtil videre er kommet ud af det, vides ikke, men socialdemokratisk borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel foreslog på byrådsmødet i onsdags, at der foretages en kortlægning af området i kommunen.

I modsætning til Konservatives forslag, blev borgmesterens forslag stemt igennem af alle med undtagelse af De Konservative.

Tidligere har den socialdemokratiske børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye, været ude at slå hårdt på tromme for, at mobilerne bliver pakket langt væk i skoletiden.

Men i Odense Kommune bliver det altså ikke gennem et forbud i denne omgang.