Intet tjek af straffeattest: Ingen vidste, at deres nye kollega var dømt bedrager

Manden, der blev ansat på afdelingen, hedder Christopher Clausen, og blev for alvor kendt, efter han i efteråret 2023 var hovedperson i et afsnit af DR-programserien "Kontant" på grund af omfattende svindelanklager.

Få år tidligere var han blevet idømt 2,5 års betinget fængsel for bedrageri.

Ifølge en aktindsigt fra psykiatrien i Region Syddanmark blev han ansat som socialpædagog i december 2022, og var ansat frem til marts 2023, hvor han igen blev varetægtsfængslet for bedrageri - altså et halvt år før han var hovedperson i DR-programserien.

Den blakkede fortid og det usete uddannelsesbevis fik tilsyneladende ingen konsekvenser for hans ansættelse i psykiatrien. Heller ikke selvom det både var og er et krav for patientrelaterede stillinger i psykiatrien i Region Syddanmark at indhente begge dele, før man overhovedet må blive ansat.

Det kritiseres af en af landets førende sundhedsjurister, lektor Kent Kristensen fra Aalborg Universitet.

- Hvis han har ansvaret for patienter, og kommer med en bagage med flere bedragerisager, så kan man godt være i tvivl om den tillid han skal have i jobbet, er noget, han kan rekvirere. Derfor var det en fejl at få ham ansat, siger Kent Kristensen.

De mest sårbare

Afdelingen i Odense som manden var ansat på, er et lukket sengeafsnit for blandt andet patienter der er selvmordstruede, har et misbrug, en personlighedsforstyrrelse eller krise- og stressreaktioner - altså nogle af de allermest sårbare patienter i psykiatrien.



Her udførte han miljøterapeutisk arbejde med patienterne, som blandt andet indebar at indgå i afsnittets alarmberedskab, varetage samarbejde med pårørende og være medansvarlig for behandling af patientens aktuelle behandlingsbehov.