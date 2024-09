Intetanende borgere ofre for tricktyve - gik efter det samme

Fyns Politi har onsdag modtaget to anmeldelser om tricktyveri, som til forveksling minder om hinanden. Det fremgår af den seneste døgnrapport.

Første anmeldelse er fra klokken 11, hvor en forurettet efter en tur i Lidl konstaterede, at vedkommende havde mistet sin guldkæde. Anmelderen havde mistanke om, at det var sket i forbindelse med, at to personer havde spurgt om vej til OUH.

En time og fyrre minutter senere oplevede en anden person et lignende tricktyveri på Risingsvej i Odense. Her blev vedkommende også stoppet af tre personer, som spurgte om vej til OUH.

Da anmelder kom hjem, opdagede hun, at hendes guldhalskæde, som hun havde haft omkring halsen, var væk.