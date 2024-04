Inviterer kritikere til Vollsmose efter kontroversielt forslag

Nu inviterer rådmanden eksperterne til at komme til Vollsmose for at diskutere sagen med ham.

De tre eksperter, som er inviterede, er: Iben Bolvig, seniorforsker ved VIVE. Line Lerche Mørck, lektor ved Aarhus Universitet ved Danmarks Institut for pædagogik og uddannelse. Rasmus Hedegaard, som er advokat og partner ved advokatfirmaet Strauss og Garlik.



Christoffer Lilleholt (V) foreslog, at kommuner skulle have ret til at tvangsfjerne børn fra kriminelle familier, i forbindelse med at TV 2 Fyn kunne afsløre, at otte familier i Odense har kostet kommunen omkring en kvart milliard kroner.