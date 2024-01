Is og sne gav farlige situationer: Nu vil rådmand prioritere cyklister

Han vil ikke forholde sig til, om det er en god idé at opprioritere snerydning på cykelstier på bekostning af snerydningen på vejene, før forvaltningen har undersøgt sagen nærmere.



- Det kræver, at vi som politikere har rigtig gode fakta på bordet, og at vi ved noget om det, vi taler om, i stedet for at vi lige laver et forslag ud fra vores egne mavefornemmelser, siger Søren Windell.

Hvordan stiller du dig i forhold til substansen i spørgsmålet, altså at opprioritere snerydning på cykelstier og fortove på bekostning af vejene?



- Det er et nemt forslag at stille. Det man skal huske på er, at det er to forskellige typer materiel. Du kan ikke tage en lastbil med en sneplov eller en kost foran og lade den køre på cykelstier. Det er simpelthen ikke muligt, siger han.

Vejrudsigterne lægger op til, at der kan komme sne de næste par dage. Har vi været hurtige nok til at reagere?

- Vi kommer ikke til at kunne ændre en hel masse til det sne, der kommer nu, siger han.

Han tilføjer, at snerydningen blandt andet sker i samarbejde med nogle entreprenører, som kommunen har indgået aftaler med.

- Det er umuligt lige nu at ændre det med et trylleslag. Det kan ikke lade sig gøre, siger Søren Windell.

Rådmanden fortæller, at byrådet valgt at gennemføre besparelser på vintertjenesten i 2020 efter en række milde vintre - besparelser han i øvrigt selv stemte for.



Var det en fejl at nedprioritere vintertjenesten dengang?

- Lige nu er det jo nemt at sige ja, men de penge har vi jo så også kunnet bruge på noget andet i den mellemværende periode. Jeg vil ikke sige, at det decideret var en fejl, men vi har i hvert fald nu set en situation, vi ikke har haft før, og den skal vi nok forberede os på, at den kommer igen, siger Søren Windell.

Det er akut

Tim Vermund håber, at by- og kulturrådmanden og udvalget vil tage sagen op allerede på mødet på onsdag, selvom forslaget er stillet efter fristen.

- Vi håber rigtig meget på, at rådmanden og udvalget vil sætte sagen på allerede på onsdag, fordi vi ved ikke, hvornår næste snefald kommer, så derfor vil vi gerne være bedre rustet, siger han.

Han peger på, at vejrudsigterne lover sne i de kommende dage.

- Det nytter jo ikke noget at vente til næste sæson med det. Det kan jo være allerede på onsdag, at cykelstierne er ufremkommelige igen, siger han.