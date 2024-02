Især to ting bekymrer naboer til gigantisk Novo-byggeri

Onsdag kom planen for det kommende Novo Nordisk-byggeri i Tietgenbyen. I et område på mere end 80 hektar forventer man, at omkring 3.000 personbiler og 364 lastbiler hver dag kommer til at køre ind og ud af området.

Derudover forventes det, at byggeriet skal bygges i etaper over en 11 årig periode, og nogle steder skal der bygges op til 27 meter i højden.

Og de nye oplysninger om det store byggeri vækker bekymring hos de kommende naboer:

- Det er klart, når der kommer så stor en virksomhed til Odense, så er man bekymret for, at byrådspolitikerne ligger sig fladt ned. Og så kan man godt frygte, at vi som lille landsby bliver den lille i den her part, siger Jens Hildebrandt, der er formand for Fraugde Kærby Beboerforening.