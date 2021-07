Især unge melder sig: Trille våger over ensomme døende om natten

Indtil videre har hun været ude som vågekone seks gange. To af gangene endte person, hun vågede over, med at dø.

- Der havde jeg sådan en mærkelig, tom følelse indeni, fordi jeg havde siddet hos det her menneske, som simpelthen var død mens jeg sad hos dem, fortæller Trille Bennedsen.

- Men det giver mig også en ro i sjælen at vide, at jeg har hjulpet dem med at komme afsted på en ordentlig måde.

Især unge melder sig

Trille Bennedsen er dog langt fra den eneste, som gerne vil hjælpe døende i den sidste tid. Det fortæller Ruth Kastrup, der er aktivitetsleder hos Vågetjenesten i Røde Kors Odense.

- Vi oplever faktisk en større interesse, end vi nogensinde har set af frivillige, som har lyst til at være med i Vågetjenesten. Og det, der er det særlige ved det, er, at det faktisk især er unge, siger hun.