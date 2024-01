Isen er langt fra tyk nok - og bliver det måske slet ikke

Det er nok de færreste, der ikke har bemærket, at kulden for alvor har ramt Danmark de seneste par dage. Derfor kunne man måske godt have lyst til at snøre skøjterne og glide ud på de fynske søer. Men på trods af frosten er det ikke sikkert at bevæge sig rundt på isen.

- Vi skal have flere dages kulde. Vi skal nok have en lille uge mere. Og nu ser det desværre ud til, at varmen kommer tilbage. Det betyder så, at det stopper med at fryse og derfor tør op. Så bliver det endnu mere farligt, for det kommer nedefra, og man kan ikke gennemskue, hvor tyk isen er, siger Hanne Pedersen, der er parkforvalter hos Odense Kommune.



Der skal være minimum 13 centimeter tyk is, men på Svanedammen i Odense blev tirsdagens måling kun til 7 centimeter is.