Ishockey: Aalborg ydmygede Odense

I Aalborg var der dømt top mod bund, da Odense Bulldogs var på besøg, og helt som ventet endte opgøret med en sikker hjemmesejr. De nordjyske ispirater vandt med de overbevisende cifre 6-0.

Lidt længere mod nord blev det også til en overbevisende hjemmesejr, da Frederikshavn White Hawks havde besøg af Esbjerg Energy. Frederikshavn vandt 5-2 og er fortsat nummer fire i rækken, mens esbjergenserne ligger nummer seks.

Rungsteds spillere kunne tage tre point med fra den korte tur til Herlev, hvor det blev til en 3-2-sejr til de forsvarende danmarksmestre.

Med seks spillerunder tilbage af grundspillet for de fleste af rækkens hold, kan der snart falde flere brikker på plads.

Aalborg vinder grundspillet, hvis Sønderjyske smider point, eller hvis nordjyderne selv vinder en kamp mere.

Rødovre skal blot have uafgjort i den ordinære spilletid i bundbraget mod Odense på fredag for at sikre den sidste slutspilsplads på fynboernes bekostning.

