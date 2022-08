It-chef med usædvanligt dobbeltliv: - Det er jo en stående joke, at nu kører chefen til brand

En stående joke

Da familien efter et par år flyttede tilbage til Fyn, bevarede Christer Jensen kontaktet til kollegerne og Baltimore County Fire Department Station 39.

- Det er jo en stående joke. Det er det også her i Danmark: nu kører chefen til brand ikke. Men kunne du ikke have fundet en lokal brandstation her på Fyn, så kunne du komme tilbage om et par timer? Jo, det kunne jeg jo godt have gjort, men nu synes jeg det her er sjovere, siger Christer Jensen.

Blandt hans kolleger i Odense er der dog både forståelse og opbakning til chefens usædvanlige dobbeltliv.

- Personligt foretrækker jeg at tage sydpå og ligger ved poolen en uge og hygger med gin og tonic. Men for Christer handler det om at komme ud på det store vand og få slukket nogle brande. Men det gør, at han mentalt lader op, og når han kommer tilbage, så står han skarpere til at hjælpe de opgaver vi er i gang med, siger Tomme Drejer Hansen, der er channel partner manager hos LittleBeacon.

Kan slukke brande alle steder

Christer Jensen er ikke selv i tvivl om, at han i sit job som it-chef i Odense kan bruge nogle af de kompetencer han får gennem jobbet i Baltimore.

- Jeg tror på, at det gør, at når vi slukker brande på mit arbejde derhjemme, ikke fysiske brande, men når tingene eskalerer lidt, så har jeg en tendens til at holde hovedet lidt mere koldt. Jeg kan tackle det på en lidt anden måde. Så det jeg tager med, det er en forståelse for, at tingene meget hurtigt kan gå skævt og hvordan vi så kan håndtere det, siger den fynske it-chef.

Christer Jensens arbejdsdag i Baltimore adskiller sig på næsten alle områder fra hans it-job i Odense. Både typen af opgaver og antallet af udrykninger varierer enormt fra dag til dag.

- Vi kører på alt. Det kan både være en tur ned på plejehjemmet, frigørelsesopgaver eller bygningsbrande. Så der enorm forskel på hvad vi kører til.



- Vi kan sidde en hel dag uden at der sker noget som helst, og så kan vi køre 20 ture fra kl. 8 til 20 på andre dage.

Og når fynboen er arbejder 6.300 kilometer fra Odense, bruger han næsten alle døgnets timer på brandstationen i Cockeysvilles. Han sover i et stort værelse sammen med 4-5 kolleger.

- Jeg kan godt lide at sove i det åbne med de andre. Det er er speciel atmosfære, når folk lægger sig til at putte. Men hvis der kommer en udrykning, så kan vi pludselig alle være badet i lys, og så skal vi hurtigst muligt finde ud til bilerne, få udstyr på og komme afsted.

- Der kan være nætter, hvor der ikke sker noget, men oftest er der 1-2 ture om natten, fortæller Christer Jensen.

Om dagen, når der ikke er udrykninger, bliver timerne tilbragt i brandmændenes kombinerede køkken og dagligstue – og med at gøre biler og udstyr klar.

- Jeg vil da tro, at når de fleste danske brandfolk ser en amerikansk brandbil, så synes de da også det er lidt sjovt. Det er et anderledes værktøj med meget krom, lys og blær. Det er bare en del af det her, siger han.