Italienere protesterer ved Nyt OUH: - Vi har ikke fået vores løn

- Vi har protesteret her i otte dage, og ingen har forsøgt at hjælpe os.

Sital Impianti er underentreprenør til virksomheden Johnson Controls, der udfører sprinklerarbejde på byggepladsen. Johnson Controls har valgt at opsige kontrakten med Sital Impianti.

Ifølge vicedirektør ved Nyt OUH Kenneth Holm er de allerede i kontakt med totalentreprenøren om, hvad sagen drejer sig om.

- Jeg er naturligvis ærgerlig over at se, at indgangen til Nyt OUH er befolket med håndværkere, der ikke er tilfredse med situationen. Men jeg har undersøgt sagen, og med de informationer, jeg har, er der ikke noget, der indikerer, at betalingen eller forholdene for medarbejderne skulle være i spil, siger Kenneth Holm.