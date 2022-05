Iværksætter åbner nyt madmarked: - Baren skal være den billigste i Odense

Først skabte han nyt liv i Arkaden i Odense. Så gik madmarkedet konkurs. Så genåbnede det, men nu har erhvervsmanden Tahir Siddique solgt Arkaden, og onsdag åbnede hans nye projekt: et nyt madmarked.

Det nye odenseanske madmarked ligger i Thrigehallerne i Skibhuskvarteret i det gamle Bazar Fyn - 750 meter fra streetfoodmarkedet Storms Pakhus.

Tahir Siddique er dog overbevist om, at Odense har plads til endnu et madmarked, selv om det ikke lykkedes på Arkaden i det centrale Odense.

- Mange af de fejl, man laver, når man går ind i sådan en branche, lærer man af hen ad vejen på den hårde måde, siger Tahir Siddique, der i denne omgang har haft større fokus på valget af madboder, hvordan gæsterne skal sidde og prisniveauet.

- Baren skal være den billigste i Odense. Det vil sige, at man ikke skal føle, man bliver flået i baren, så vi har lave priser i baren, fortæller han.

Fadøl til 35 kroner

Derfor håber han, at han kan konkurrere på ølpriserne, så odenseanerne i højere grad vælger Thrigehallerne, når de skal have noget hurtigt at spise eller drikke en øl med kollegaerne.

En halv liter fadøl koster 35 kroner.

- Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at vi er Danmarks billigste streetfoodbar, men hvis vi ikke er det, er vi nummer to, siger Thomas Matzen, der står bag baren Neighbourhood i Thrigehallerne.

Ifølge ejeren af det nye streetfoodmarked vil man dog også satse på de mange arbejdspladser og ungdomsuddannelser, der ligger i området omkring Thrigehallerne og Storms Pakhus.

- Vi ligger omkring 2.000 arbejdspladser, og vi har allerede lavet den første aftale med et firma om en frokostordning, siger Tahir Siddique.

Det vil være muligt at sidde både indenfor og udenfor, og der vil til særlige lejligheder blive arrangeret koncerter og storskærmsarrangementer.