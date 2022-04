Ja til kæmpe hoteludvidelse: - Det holder ikke at transportere gæster rundt i busser

Men selvom OCC om et par år kan huse 309 overnattende på samme tid, og der er 234 hotelværelser på Odeon, er fortsat behov for at udvide kapaciteten i Odense.



- Lige nu koncentrerer vi os om at få udvidelsen på Ørbækvej på plads, men vi håber, at der kommer endnu flere hotelværelser i Odense. Det kan både være andre aktører eller os selv, der bygger endnu et hotel i Odense, slutter Enrico Augustinus.

Et enigt By- og Kulturudvalg besluttede onsdag at sende kommuneplantillæg og en lokalplan for området i høring i otte uger. Herefter skal de endelig planer igen godkendes af udvalget og af byrådet.