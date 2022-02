Jagt gennem Odense: Politi fangede to mænd på knallert med stoffer og stort pengebeløb

Blev fanget til fods

Med det bliver igangsat en jagt fra hospitalet ned ad Søndre Boulevard, gennem Munke Mose, ud i Hunderupkvarteret og til Nyborgvej ved Benediktsgade.

Til sidst vælger de at smide knallerten, mens motoren stadig kører, på Georgsgade og stikker af til fods.

- Vi vandt kapløbet til fods, fortæller vagtchefen på vegne af sine udsendte kolleger.

Efter jagten på de to unge mænd blev en hundepatrulje sendt ud for at følge sporerne fra knallertflugten. På ruten blev fundet en vægt, som kan indikere narkotikasalg.

Politiet fandt også stoffer og et større kontantbeløb på mændene.