Jagter slagtemestre: - Du kan få et fedt liv, hvis du gider

De seneste 10 år er antallet af slagterbutikker halveret, hvilket ofte hænger udviklingen sammen med, at der ikke er nogen til at tage over, når slagtermesteren går på pension.

Derfor skal et nyt netværk og uddannelsesforløb klæde talentfulde slagtersvende på til at turde tage springet og blive selvstændige.

Netværket tæller 14 svende fra hele landet. Blandt andre én kommende pølsemager fra Middelfart. I videoen ovenover fortæller Leif Wilson, der er direktør i FødevareDanmark, hvilke fordele der er ved at være slagtermester.