Fredag aften var der særdeles gode betingelser for at kunne se nordlys på Fyn.

Vejret var klart, og solen er meget aktiv med soludbrud.

Jan Koksbang har indsendt et billede fra klokken 04.23. Det er taget ved Væddeløbsbanen i Sanderum og viser øjensynligt naturfænomenet. Flere andre fynboer har delt lignende billeder på de sociale medier.

Missede du nordlyset hos dig, er der igen lørdag aften gode muligheder for at se nordlys for de tålmodige.