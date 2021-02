- Jeg foreslår, vi lukker Vollsmose ned, siger bekymret Odense-rådmand

Christoffer Lilleholt (V), der er rådmand i Odense Kommune, sendte en mail til Økonomiudvalget, hvor han ytrede sin bekymring om situationen i Vollsmose.

Den bekymring er nu blevet hørt, og Christoffer Lilleholt skal til møde i aften klokken 20.00, hvor han vil medbringe sit forslag.

- Jeg mener, at vi skal gå relativt hårdt til værks og lukke dele af byen ned. Det skal vi gøre for at sikre, at Odense stadig kan blive en del af den genåbning, som vi ser, siger Christoffer Lilleholt og fortsætter:

- Jeg er dybt bekymret for den udvikling, vi ser i Vollsmose. Og derfor er jeg bekymret for den genåbning, som Odense er eller var på vej ind i på baggrund af de tal, vi ser fra Vollsmose.

Smitten stiger igen i Vollsmose

Lørdag var incidenstallet i Vollsmose på 689,1. Men på trods af et fald de seneste par dage, er incidenstallet igen stigende.

Søndagens incidenstal i Vollsmose er på 732,8. Incidenstallet for hele Odense Kommune er på 107,3. På baggrund af de høje tal, skal man nu i Økonomiudvalget drøfte en eventuel nedlukning af Vollsmose.

- Her tænker jeg bestemt på fritidslivet. For eksempel idrætslivet. Vi har lukket skolerne ned, men børnene må gerne smutte til fodbold og spille 22 personer på fodboldbanen fra mandag. Det skal vi kigge på og give en henstilling til.

- Vi skal også kigge på fredagsbønnen i moskeerne, hvor der også er relativt mange mennesker, der samles. Her kan vi igen give en henstilling til, at det burde man ikke gøre de næste to uger, siger Christoffer Lilleholt.

Det handler om håbet for genåbningen

Christoffer Lilleholt understreger, at forslaget kan komme til at have betydning for alle bydele i Odense, hvis smitten i de forskellige bydele bliver for stor.

- Jeg vil være ærgerlig over, at den smitte vi ser i for eksempel Vollsmose, skal gøre, at hele Odense lukker ned. Hvis vi kan nå at nedbringe smitten i Vollsmose, så er der håb for, at vi kan være en del af genåbningen.

- Man kan sige, at det lidt er en kopi af den strategi staten har haft med nedlukninger på kommunalt plan. Her foreslår jeg bare, at vi lukker bestemte bydele ned, siger Christoffer Lilleholt.

Hvad med de børn, der bor i Vollsmose, men går i skole andre steder i Odense?

- Det vil selvfølgelig give nogle problemer med de børn, der går i skole udenfor Vollsmose, men det er en af de ting, vi skal drøfte i aften. Alle de ting skal vi finde ud af, siger Christoffer Lilleholt afslutningsvis.

Der blev søndag testet 853 borgere på Abildgårdskolen i Vollsmose.