Et lille prik i armen gjorde Leif landskendt: - Jeg havde ikke regnet med at komme i centrum

Billederne af Leif Heiselberg, der fik den første vaccine imod corona, gik landet rundt.

Den 79-årige tidligere universitetsunderviser var ikke bleg for at lægge arm til kanylen, og den dag i dag anser han ikke det stik for det store.

- Når man ser på dem, der sidder og siger ’det er forfærdeligt at blive stukket’. Jeg har jo været stukket hundrede gange i mit 80-årige liv, lyder det fra Heiselberg, som fortsætter:

- Jeg kan huske, de skar i min arm for kopper. Der skar de sådan i ens arm med en kniv, der var dyppet i vaccinen.

- Jeg havde ikke regnet med at komme i centrum på den måde. Det var først bagefter, det gik op for, at det er jo fandme en hel landsbegivenhed, siger han.

Frygtede den kolde krig

Derfor regnede Danmarks første vaccinerede det heller ikke for alverden at lade sig stikke i denne forbindelse, og ligesom han ikke er bange for et vaccineprik, så var han heller ikke så bange for virussen inden.

Leif Heiselberg husker tider i historien, hvor han frygtede større katastrofer.

Eksempelvis da præsident John F. Kennedy blev skudt og dræbt af Lee Harvey Oswald. Her frygtede Heiselberg, at verden ville blive vendt på hovedet.

Og der var den kolde krig, hvor han ligesom mange andre gik og ventede på, at nogen trykkede på atombombeknappen og dermed forårsagede jordens endeligt.

Friskt gjort

Under coronakrisen har Leif Heiselberg kunnet se sin familie, selvom det i perioder var besværliggjort af afstand, hegn og hygiejneforbehold.

Derfor har situationen været til at holde ud for pensionisten, og ligesom med vaccinen og virussen klarede han også nedlukning, med hvad der lyder til at have været en stiv arm.

Den pensionerede juraunderviser roser desuden Danmarks statsminister, nu hvor der gøres status. Om Mette Frederiksens første udmelding om nedlukning, som Heiselberg husker, han så med sin kone, lyder vurderingen:

- Jeg er jo ikke politiker, men jeg synes egentlig, at det var frisk gjort. At det var modigt gjort at sige ’så lukker vi’.

Dem skal vi takke

Leif Heiselberg mener dog, at der er andre, man skal takke, end de sygeplejersker og læger, som har høstet anerkendelse i det seneste coronaår.

Selv er den 79-årige pensionist far til en søn, der er værkfører på en maskinfabrik, og farfar til en sønnesøn, der er tømrerlærling, og det er dem og alle de andre, der trodser coronatruslen og går på arbejde hver dag, man skal takke, siger han.

De er nemlig med til at holde hjulene i gang og samfundet kørene, mens virussen regerer.

Leif Heiselberg bor på Ældrecenter Øst i Odense, og han fik som første dansker sit første vaccinestik 27. december. Det andet fik han 17. januar.

Mette Frederiksen meldte onsdag ud, at der kommer en mere detaljeret genåbningsplan 23. marts, der skal give datoer for, hvornår der bliver større frihed til igen at færdes i det danske samfund.

En udmelding, der altså kommer knap et år efter, at Danmark første gang lukkede ned 11. marts 2020.