Jegind til Jyllands-Posten: - Sig undskyld til Kina

Det var ikke i orden, at Jyllands-Posten i mandagens avis bragte en satiretegning af Kinas flag. Det mener Venstres Jane Jegind, der er rådmand i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

- Jyllandsposten bør mande sig op og sige undskyld, skriver rådmanden i et opslag på sin facebookside.

I illustrationen har avisens tegner Niels Bo Bojesen erstattet stjernerne i det kinesiske flag med den nye type coronavirus, der lige nu hærger i Kina.

Tegningen har gjort kineserne er vrede, og sagen har derfor været helt oppe omkring statsminister Mette Frederiksen (S), der dog afviser, at kineserne har noget at komme efter, når de kræver en officiel undskyldning fra Jyllands-Posten.

- Jeg vil bare sige, at fra dansk side og fra regeringens side er der kun at sige, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Også til at tegne, siger Frederiksen ifølge Politiken og Jyllands-Posten.

Venstres Jane Jegind har en ganske anden opfattelse.

Jyllands-Postens debatsektion 27. januar, hvor billedet fremgår uden tilhørende tekst. Foto: Mads Suldrup / TV 2

- Jeg blev ked af det, for det her handler om en katastrofe, hvor mennesker dør, og hvor mennesker er utrygge. Der er masser at kritisere Kina for, men ikke det her. Jeg synes, at medmenneskeligheden blev glemt i det her, for det er mennesker, for hvem det her handler om liv og død, siger Jane Jegind til TV 2/Fyn.

Handler om en katastrofe

Odense-rådmanden mener ikke - modsat en lang række folketingspolitikere med statsministeren i spidsen - at sagen handler om ytringsfrihed.

Derfor mener hun helt klart, at Jyllands-Posten skal undskylde den ifølge hende ufølsomme satiretegning af det kinesiske flag.

- Jeg synes, at det er uden empati og medmenneskelighed, det de har lavet - og også uden grund. De kinesere, der bliver ramt af det her midt i en tid, hvor de er helt i knæ, dem kunne man godt være pæn og ordentlig at give en undskyldning. Det går ikke udover hverken vores ytringsfrihed eller styrke.

- Det handler om en katastrofe, som jo ikke er med vilje skabt af nogen, og som man ikke har en løsning på. Jeg kan ikke se formålet, andet end at hoppe på nogen, der ligger ned i forvejen, siger venstrepolitikeren.

Opbakning fra socialdemokrat

Jyllandsposten siger, de ikke har haft nogen bagtanke med dagens tegning og derfor ikke vil undskylde. Men faktum er, at den er blevet opfattet sårende og fordømmende i en tid, hvor mennesker dør af en virus, der spreder sig og hvor et samfund gør hvad de kan. Det er hjerteløst og tankeløst overfor dem, der mister livet og deres familier. Så Jyllandsposten bør mande sig op og sige undskyld. Og nej, det har ikke noget med knægtelse af ytringsfriheden at gøre eller at de er i deres gode ret til at gøre det (men nu behøver man jo ikke altid at gøre det, man har ret til), det har noget med ordentlighed og medmenneskelighed at gøre.

Sådan lyder den fulde ordlyd i Jane Jeginds opslag på sin facebookside. Og hun er ikke alene med den holdning.

Jane Jegind får i kommentarsporet blandt andet opbakning fra et af de socialdemokratiske byrådsmedlemmer i Odense Kommune, Claus Skjoldborg Larsen.

- Enig, skriver socialdemokraten kortfattet.

Det samme skriver den tidligere undervisningsminister Tina Nedergaard (V).

Via den kinesiske ambassade i Danmark har Kina krævet en undskyldning for tegningen, der blev bragt mandag. Men den kommer ikke, har Jyllands-Postens chefredaktør, Jacob Nybroe, fastslået.