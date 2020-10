Jehovas Vidner: - Corona har bragt os tættere på paradiset

21-årige Mathias Christensen og 22-årige Morten Johan Olsen fra Odense er på en vigtig mission i Jehovas Vidners rigssal i Odense. De er ved at pakke forskellige blade til forkynderne i byen.

Forkyndere er dem, der blandt andet banker på døren rundt omkring i boligkvarterer og deler Vagttårnet ud. Det er et blad, der udgives af Jehovas Vidner.

Men der er usædvanligt tomt i rigssalen, hvor Jehovas Vidner normalt holder deres ugentlige møder. Dem holder de ikke for tiden på grund af coronavirus. I stedet bliver de holdt digitalt via Zoom, og sådan har det været siden april.

Mens mange ser coronavirus som en pandemi, vi gerne vil være foruden grundet smittefaren og konsekvenserne deraf, ser Mathias og andre Jehovas Vidner corona som et tegn på, at vi nærmer os paradis.

Jeg tror Danske unge har det højeste alkoholforbrug i Europa, og det er bestemt ikke unormalt at have sin seksuelle debut ugift - før man fylder 18. Det er bare to ting, som i mange religioner er bandlyst. Så hvordan lever man et religiøst liv, hvis man samtidig gerne vil være en del af en almindelig dansk ungdom?

- Situationen i verden i dag minder meget om de tegn, som vil være her i de sidste dage på jorden. Derfor ser jeg det også som et skridt tættere på paradiset, siger Mathias.

Han understreger, at det ikke er, fordi man betragter selve virussen som noget positivt, men mere det, den er symbol på.

- Vi tror, at paradiset snart kommer. Og derfor synes jeg, at det er trostyrkende, at vi ser så mange profetier gå i opfyldelse nu, siger Morten, mens han kigger på Mathias, som nikker til det, han siger.

Troen på et nyt liv

Jehovas Vidner tror på, at Gud vil indføre et paradis igen på et tidspunkt, hvor mennesker lever evigt. Så selvom den verden og hverdag, vi kender til og sætter stor pris på nu, skulle slutte snart, har vi ifølge Mathias et nyt liv at se frem til.

- Det giver mig en klar mening med livet, at jeg er Jehovas Vidner. Det giver mig et håb for fremtiden om, at der skal noget mere til, end den tilværelse vi har nu, hvor vi lever, vi arbejder, og vi dør, siger Mathias.

Og netop det gør også, at Mathias Christensen, modsat mange andre unge, der er under uddannelse og på vej ud på arbejdsmarkedet med kurs mod drømmejobbet, ikke ser det som værende meningen med livet.

- Lige i øjeblikket er jeg under uddannelse, og jeg regner også med at få et job på et tidspunkt, men det er nok ikke det, der fylder mest i mit liv, siger Mathias:

- Det, jeg sætter på førstepladsen, er min tro, og det vil det altid være.

Principper med mening

Der har været stor bestilling på materiale fra menighedens forkyndere. Morten Johan Olsen står og pakker bladene i poser, så de er klar til uddeling.

Morten og Mathias' opgave i menigheden i Odense er blandt andet at sørge for, at alle medlemmer af menigheden får Jehovas Vidners forskellige magasiner på trods af den nuværende Corona-situation Foto: Rasmus Rask

Alle blade har forskellige temaer. Et blad handler om Guds rige, et andet svarer på spørgsmål om lidelser i livet og et tredje kommer omkring, hvordan man tackler stress.

- Noget af det, som vi er meget kendt for, er, at vi følger Bibelen til punkt og prikke. Nogle af de principper kan godt virke gammeldags, men for mig virker det rimelig logisk, siger Mathias.

Selvom principperne i Bibelen giver mening for Mathias og andre i menigheden, er det alligevel ikke alle, der er lige glade for at gå fra hus til hus for at banke på for at forkynde principperne.

00:15 På grund af den nuværende Corona-situation gør Jehovas Vidner brug af alternative metoder til at forkynde. Video: Rasmus Rask Luk video

For Mathias er det ikke noget problem at banke på døren hos tilfældige, som med stor sandsynlighed ikke er af samme overbevisning som ham.

- Jeg har gjort det meget, jeg nyder det, siger Mathias.

Jehovas Vidner i verden og i Danmark Jehovas Vidner har cirka 8,5 million medlemmer på verdensplan.

I Danmark er der næsten 15.000 medlemmer.

I New York sidder det ledense råd af Jehovas Vidner, og de styrer det verdensomspændende arbejde, som blandt andet består i at udgive bøger og blade.

Jehovas Vidner holder flere ugentlige møder. Emner, der behandles til møderne, er bestemt af det styrende råd i New York.

Jehovas Vidner tror ikke på treenigheden. Ifølge Jehovas Vidner, er der kun én almægtig Gud, Jehova.

Jehovas Vidner forkynder for at ære Gud og gøre hans navn kendt. Det gør de ved at dele hans budskab på gaden og fra hus til hus.

Når tiden er inde, kommer Jesus og udsletter dem, der ikke kender Jehova. Herefter skal der skabes et nyt paradis på jorden, hvor mennesker skal leve i fred og harmoni.

Man bliver udstødt af Jehovas Vidner, familie og netværk, hvis man modtager blodtransfusion, har sex uden for eller før ægteskabet, aftjener militær værnepligt og stemmer ved valg. Kilde: www.jw.org og www.religion.dk

Også selvom han skal finde sig i, at folk nogle gange er meget uenige i det budskab, han kommer med. Det kan give sammenstød, og man kan godt få nogle hårde kommentarer med på vejen.

- Det kan gøre mig ked af det, og jeg ville ønske, at folk bare nogen gange ville høre efter og undersøge lidt nærmere, inden de fordømmer os.