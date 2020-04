Jensens Bøfhus fyrer 250 medarbejdere

Den landsdækkende restaurationskæde Jensens Bøfhus, der har hovedkontor i Odense, har fyret 250 medarbejdere som følge af coronakrisen.

Det oplyser restaurantkæden i en pressemeddelelse tirsdag.

Læs også Flammen og Jensens er enige: Takeaway kommer til at fylde mere i maven i fremtiden

Jensens Bøfhus har sat gang i et takeaway-koncept, men alligevel måttet se sig nødsaget til at hjemsende knap 400 medarbejdere med løn i forventning om, at man kunne tage del i regeringens lønkompensationsordning.

Men det har fagforbundet 3F ifølge restaurantkæden gjort indsigelse imod.

Herefter har regeringen ifølge restaurantkæden bekræftet, at virksomheden ikke kan anvende ordningen.

- Det er sørgeligt at gennemføre unødvendige fyringer alene på grund af fagbevægelsens og regeringens lokumsaftale, siger direktør Anders Nikolaisen, Jensens Bøfhus, i meddelelsen.

Forgæves forhandlinger om ny overenskomst

Meldingen kommer, efter at Jensens Bøfhus og 3F ifølge pressemeddelelsen i halvandet år har forsøgt at forhandle en ny overenskomst på plads, hvilket de altså ikke er lykkedes at nå i mål med.

Det fik i marts 3F til at varsle strejke og blokade mod Jensens Bøfhus, ligesom virksomheden varslede lockout af medarbejdere.

Direktøren ærgrer sig over, at man nu må gribe til fyringer. Han mener, at regeringen har stillet virksomheden i en urimelig situation.

- Vi pålægger det fulde ansvar for afskedigelserne på regeringen og overvejer at rejse sag mod staten for forskelsbehandling og erstatning for vort og vores medarbejderes tab, siger Anders Nikolaisen i pressemeddelelsen.

Jensens Bøfhus havde indtil tirsdag omkring 700 ansatte fordelt på 21 restauranter landet over.