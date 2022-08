Jernstolper skal dæmme op for bander i boligkvarter

Kriminelle bander skal presses ud af Blangstedgård ved at spærre en af to veje ind i området med de såkaldte pullerter.



Det mener den konservative by- og kulturrådmand Søren Windell.

- Hvis vi med en lille indsats kan gøre området mere trygt og sikre, at banditterne kun kan komme ud et sted, er det måske også nemmere for politiet at fange dem, siger Søren Windell.

Narkohandel, vanvidskørsel og trusler er hen over sommeren blevet en del af hverdagsbilledet i boligområdet Blangstedgård i det sydøstlige Odense.

Derfor har en beboer fra området taget kontakt til by- og kulturrådmanden med et forslag. I bil kan man kun komme ind i området ad to veje. Den ene er via Niels Bohrs Allé, og den anden – via Blangstedgårds Allé og ud mod Blangstedgårdsvej - er i forvejen kun beregnet til busser og cyklister.

Forslaget går på at blokere den vej med automatiske pullerter, der kan køres ned i jorden, så det kun er busser, hjemmepleje og andre med et ærinde i området, som kan komme ind.

Ifølge Søren Windell benytter de kriminelle bander, der færdes i området, udkørslen til at undvige politiet.

- Banderne bruger det som smutvej, når politiet kommer. Så politiet får også hjælp til deres indsats af det her, hvis vi kan sætte en prop i den ene ende, forklarer rådmanden.

- Hun fortæller mig, at der bliver kørt alt for hurtigt, og de må springe for livet dagligt derude. Det her er en simpel og lille ting at bekæmpe dem med.

Store problemer med bander

Som TV 2 Fyn i sidste uge kunne fortælle, oplever borgerne i Blangstedgård tiltagende problemer med bandekriminalitet.

- De handler med narkotika åbenlyst på vores små stræder, de kører vanvidskørsel, de truer beboerne, og det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Jeg er så ramt på min retsfølelse, siger Karen, som bor i området.

Af hensyn til sin sikkerhed ønsker hun at være anonym. TV 2 Fyn kender kvindens identitet.

Rådmand Søren Windell vil derfor tage ud til området og se på problemet.

- Og så vil vi tage det med i vores plan for sikkerhed i byen. Det gør det utrygt at være derude, og det skal være sikkert alle steder, ikke kun i centrum, siger Søren Windell.

Vil det her ikke bare rykke banderne til en anden del af byen?

- Det vil måske flytte det i en periode, men det handler også om at stresse banderne, så vi kan jage dem ud af vores by. Det er ikke Blangstedgård, der skal betale prisen, siger Søren Windell.

Også regeringen vil gøre det sværere for banderne. Med en række nye forslag vil regeringen forhindre banderne i at rekruttere nye medlemmer.