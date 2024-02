Jesper har skiftet sin firmabil ud med en ladcykel

Jesper "Tømrer" Thinggaard har skiftet sin firmabil ud med en ladcykel.

Ifølge tømreren er der flere fordele ved at køre rundt på cyklen, fremfor at køre i en stor firmabil. Det er billigere og nemmere at parkere, og så kan man køre helt op til døren, når en opgave skal løses.

- Med tiden har jeg opdaget, at jeg smiler mere når jeg cykler, end når jeg kører i min egen bil. Og det synes jeg, er en fornøjelse i sig selv, siger tømreren.

I videoen kan du høre Jesper Thinggaards egne tanker om udskiftningen.