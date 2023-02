Jesper mistede alt til letbanebyggeri - nu har han vundet den første af flere voldgiftssager

Jesper Clemen har prøvet at miste alt, hvad han har kært.

Og nu har han ovenikøbet fået Voldgiftnævnets ord for, at dem der tog det fra ham, gjorde det helt uberettiget.

Nedturen startede i 2019, da Odense Letbanes hovedentreprenør pludselig opsagde samarbejdet med Jesper Clemens lille entreprenørvirksomhed.

Det betød, at hovedentreprenøren Comsa-Munck også stoppede med at betale Jesper Clemens regninger for hans virksomheds betonarbejde på letbanens kontrolcenter.

Regninger, der lød på syv millioner, for arbejde der allerede var udført.

Oven i hatten smed den store spansk-danske entreprenør også en bod på seks millioner kroner til Jesper Clemens virksomhed Clemen Montage og Byg.

Et krav der undervejs vokser voldsomt og ifølge Clemen ender på over 20 millioner kroner.



- De prøvede på at kvæle os, det er jeg slet ikke i tvivl om, siger Jesper Clemen i dag til TV 2 Fyn.

Firmaet gik konkurs. Konen smuttede og tog børnene med sig.

Selv hans forældre, som han altid har været tæt knyttet til, afskar kontakten i en periode.

- Jeg gik ned med stress og sad bare derhjemme i tre måneder. Det har været hårdt, lyder det fra Jesper Clemen.

- Det har kostet meget på familiekontoen.

Verdens bedste julegave

Comsa-Munck rejste sit krav, fordi firmaet mente, at Clemen Montage og Byg ikke havde styr på sine underleverandørers løn- og ansættelsesforhold.

Dagen før juleaften 2022 fik Jesper Clemen dog, hvad der må siges at være en af verdens bedste julegaver.

Han fik nemlig noget af sit liv tilbage. Og oprejsning efter tre års letbane-helvede.

- Min mor, far og jeg stod i sommerhusets poolområde og stortudede med min advokat i røret, mens resten af julegæsterne kiggede forundrede gennem ruden, fortæller Jesper Clemen.

I stedet for udsigten til en regning på 12 millioner fortalte advokaten ham, at han havde vundet voldgiftssagen mod letbanens hovedentreprenør.

Den første i en række af voldgiftssager, der er på vej mod det omdiskuterede spanske entreprenørfirma Comsa og dets danske partner Munck.

Kendelsen fra Jespers voldgiftssag er klar. Comsa-Muncks tocifrede millionkrav er med et trylleslag blevet til en regning på 6,7 millioner kroner til Comsa-Munck selv.

Oveni de seks millioner kommer procesrenter fra 2019 og sagsomkostninger på 250.000 kroner, hvilket får det samlede beløb op på ni millioner kroner indtil videre.

Det fremgår af den halvårlige status, som Skifteretten og Jesper Clemens kreditorer har fået tilsendt 16. januar 2023.

- Jeg blev ekstremt glad, og det er da fedt at have vundet over så stor en virksomhed, når man selv er en lille virksomhed, siger Jesper Clemen.

Vil ikke betale

Beløbet som Comsa-Munck skal betale til Jesper Clemen svarer næsten 1:1 til det beløb, som Jespers kreditorer har krav på ifølge hans konkursbo.

Kreditorerne skal dog ikke glæde sig for tidligt. Konkursboet bliver nemlig ikke gjort op foreløbigt, selvom Clemen har fået Voldgiftnævnets ord for, at Comsa-Munck skal betale ham.

Partnerne i det tidligere Comsa-Munck har nemlig stadig ikke betalt de ni millioner til Jesper Clemens konkursbo, selvom fristen på 14 dage for længst er overskredet.

Det står klart i kuratorens status til kreditorerne.

- Vi har spurgt Comsa-Munck pænt, om ikke de ville opfylde voldgiftsrettens afgørelse, og det kom der ikke noget ud af, siger kurator Jan Bruun Jørgensen til TV 2 Fyn.

Nu har kurator lagt sag an mod de forskellige parter i sagen for at få rettens ord for, at de skal betale konkursboet de cirka ni millioner kroner, som Voldgiftnævnet har fastslået.

Fynske Munck trådte ud af den fælles virksomhed med spanske Comsa i 2020.

- Vi fornemmer, at der er et betydeligt indbyrdes modsætningsforhold parterne i mellem, og der er noget økonomi, de mangler at rydde op i på bagkant af, at Munck er trådt ud af samarbejdet, forklarer Jan Bruun Jørgensen.

Mistænkt for social dumping

Comsa-Munck afbrød samarbejdet med Jesper Clemen og stillede et millionkrav, fordi virksomheden mente, at Jesper Clemens underleverandører udøvede social dumping.

Mere specifikt mente Comsa-Munck ikke, at han overholdte en såkaldt arbejdsklausul.

Denne klausul indeholder krav til letbanens entreprenører om, at de skal overholde overenskomstmæssige aftaler på letbanens byggeplads.

Noget som Odense Kommunens kontrolenhed og Comsa-Munck mente, at Jesper Clemens firma manglede dokumentation for. Blandt andet mente de, at han ikke leverede den nødvendige dokumentation som timesedler og kontrakter for hans underleverandørers medarbejdere.

- Vi afleverede alt den dokumentation, de ønskede, og inden for den deadline de ønskede, men vi har heller ikke været forpligtet til at aflevere noget, selvom vi har gjort det, fordi vi ikke har haft en entreprisekontrakt, siger Jesper Clemen.

Noget som Voldgiftnævnet også netop lægger til grund, da de i december idømmer Comsa-Munck at betale en millionerstatning til Jesper Clemen.

Comsa-Munck og Jesper Clemen lavede nemlig aldrig en reel kontrakt om arbejdet med at bygge letbanens kontrolcenter.

Derfor var Jesper Clemen heller ikke forpligtet til at overholde arbejdsklausulen. Ligesom Comsa-Munck heller ikke havde ret til at ophæve samarbejdet og stoppe betalinger til Jesper Clemen.

Selvom du ikke havde en kontrakt, er det så også et element i den her sag, at du har taget munden lidt for fuld i forhold til at kunne leve op til de krav, der er i en opgave som den her?

- Nej, det tror jeg ikke. Det har været en stor opgave, men vi har jo også afleveret alt det, vi skulle, siger Jesper Clemen og tilføjer:

- Men samtidig er vi en lille virksomhed, der lever af at lave gasbeton. At få trukket så meget ned over hovedet i forhold til den ønskede dokumentation, det er vi ikke vant til. Det er vi ikke gearet til, siger Jesper Clemen.

Men du skal vel stadigvæk have styr på dine underleverandørers forhold, når du er med på så stort et projekt her?



- Jeg havde ingen enterprisekontrakt, så i teorien nej, men havde vi haft en kontrakt, så skulle jeg have haft styr på det - men jeg havde jo også styr på det, siger Jesper Clemen.

Ifølge Jesper Clemen er Comsa-Munck først interesseret i at få lavet en egentlig kontrakt få dage inden tvisten mellem de to parter begynder i oktober måned 2019.

På det tidspunkt har han arbejdet flere måneder for den veletablerede storentreprenør.

Joint venture-samarbejdet mellem Comsa og Munck sluttede i 2020. TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar til voldgiftsnævnets afgørelse fra begge firmaer.

Den administrerende direktør for Munck Group, Hans Christian Munck, siger, at han ikke kan udtale sig på joint venture-selskabets vegne, og at han ikke kender sagen i detaljer. Han henviser derfor til Comsa.

Comsas presseafdeling oplyser, at de ikke har en kommentar til sagen i øjeblikket, og at de vil vende tilbage, hvis det ændrer sig.

Flere milliontvister på vej

Afslutningen på Jesper Clemens voldgiftssag er den første offentligt kendte i en lang række af sager i kølvandet på byggeriet af letbanen i Odense.

Blandt andet har det fynske firma Munck, som trådte ud af samarbejdet med Comsa i 2020, slæbt Comsa i Voldgiftsretten.

Munck vil have Comsa til at betale 137,5 millioner kroner.

Spanske Comsa har også anlagt et betydeligt - men ukendt - krav til Odense Kommune. En sag der meget vel også kan ende i en voldgiftssag.