Joachim og Nikolai mistede deres mor til kræft - nu løber de for at mindes hende

160, 159 og 158 står der henover maverne.

Side om side står Henrik Olsen og hans to sønner Nikolai og Joachim fra Rynkeby klar ved startlinjen til søndagens kuperede crossløb i Hole Skov nær Korup.

- Vi har givet hinanden et løfte om at løbe, forklarer faren inden dagen tre kilometer begynder.

Han lyner lidt op på sin tyrkisblå løbejakke.

Hvad er et crossløb? Et crossløb er et terrænløb, som ofte foregår i forskellige typer terræn. Til et crossløb samler løberne point til løbsserien som strækker sig over ti løb. Ved hvert løb er der en kort og en lang distance. I alt 453 løbere gennemførte løbet i Korup. Kilde: DGI Fyn

Siden 2014 har han sammen med de to sønner hvert år løbe serieløbet Crossløb DGI Fyn, der udspiller sig over ti årlige løb fordelt over Fyn. Familien løber for at ære Henrik Olsens kone Vivi og sønnernes mor.

- Vi holder sammen ved at løbe, understreger han.

De startede med at løbe, da Vivi Olsen fik konstateret kræft.

- Det var min kones forslag, fortæller Henrik Olsen.

Sammen med sine sønner har han været ved løbet hvert år siden. Men i november tabte hun kampen til kræften. Traditionen tro fortsætter de serieløbet.

- Det giver sammenhold, at vi er sammen alle tre, lyder det fra Nikolai Olsen.

- Det skred lidt fra hinanden, da vores mor døde. Vi kæmper for at holde det hele sammen, forklarer Joachim Olsen.

Løber med næste år

Dagens etape var på tre kilometer.

- Vi bliver ved med at holde fast i løbet. I de svære tider, så bruger vi det til at lade op på, siger Henrik Olsen.

Familiens to yngste medlemmer er overbevist om, at de også stiller til start næste år.

- Vi skal være med næste år igen, lyder det fra Nikolai Olsen.

- Det skal vi helt sikker, supplerer Joachim Olsen.

Famliens yngste medlemmer var først i mål. Foto: Morten Albek

Familiens hurtigste medlem ved søndagens løb er Nikolai Olsen, der kom i mål efter 16 minutter og 47 sekunder. Godt 45 sekunder senere krydser Joachim Olsen målstregen. Efter 21 minutter og syv sekunder krydser også Henrik Olsen målstregen.

- Vi hygger os, selvom de løber fra mig med det samme, siger faren med et smil på læben.

Næste løb er i Svendborg i begyndelsen af 2020.

