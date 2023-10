Jobopslag: Kan du vende OB-skuden?

Brænder du for at finde den næste store OB-profil?

Sådan indledes jobopslaget til stillingen som chefscout i OB, der lige nu er at finde på klubbens hjemmeside. Og der er i den grad brug for en stor profil på det fynske mandskab, der har svært ved at vriste sig fri af Superligabunden, hvor man lige nu indtager en 10. plads - tre point fra nedrykning.

Stillingen som chefscout i klubben blev ledig i sommer, da Adrian von Heijne trak sig fra jobbet efter et halvt år på pinden. Stillingen indebærer, at man i forskelligt omfang foretager vurderinger af spillere, og om de har potentiale til at kunne spille en rolle på OB's Superliga-mandskab.

Dermed kan du være med til at finde den næste OB-stjerne, der kan være med til at sparke klubben opad i tabellen.