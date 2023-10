Jødisk kvinde fra Odense: - Jeg føler mig hjemløs

Tine fra Odense er jøde, og selvom hun har boet i Odense i mange år, føler hun sig ikke sikker i øjeblikket.

Hun ville gerne markere sin sorg over den nuværende konflikt, men det tør hun ikke.

- Jeg har boet i Odense i mange år og er uddannet her, og mine børn er født her, men lige nu føler jeg mig hjemløs, når jeg ikke kan være sikker og mødes med de få jøder, jeg kender, som bor i Odense.



Hun fortæller, at selvom konflikten mellem Israel og Palæstina for nyligt er eskaleret, har families religion være et tema længe.

- Jeg har fire børn, der har gået på en folkeskole i Odense, og det har været et tema for hele deres opvækst, at de er blevet mobbet i relation til den her konflikt. I løbet af alle årene har der, hver gang der er sket noget dernede, været nogle af dem, der har skullet høre for det. Mit yngste barn er den eneste, der ikke har fået bank på baggrund af sit jødiske tilhørsforhold.

- Vi er kulturelle jøder, men man kan ikke være udøvende jøde i Odense, for der eksisterer ikke nogle institutioner for det.

De seneste uger er krigen mellem Hamas og Israel kommet til udtryk på fynsk jord i form af demonstrationer, affyring af kanonslag og flagafbrændinger.



