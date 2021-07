Jørgen har kørt veterantog i 35 år - men snart kan det være slut

Kræver flere penge

I infrastrukturplanen, som et flertal i Folketinget indgik i juni måned, er der faktisk afsat 20 millioner kroner, som skal hjælpe med at sikre, at veterantogene i fremtiden også kan køre på statens jernbanenet. Det er bare ikke nok, lyder meldingen.

- Det er langt fra nok. Overslaget lige nu lyder jo på lidt over 100 millioner, hvis alle som kunne ønske det, skal have det installeret. Der er en udfordring her, siger Steen Ousager.

Han tror også på, at der bliver fundet en løsning. For veterantogene har en stor betydning.

- Det er faktisk en bredere sammenhæng. Ikke bare turisme- og erhvervssammenhæng, men også kulturpolitisk og kulturhistorisk er det faktisk et utroligt vigtigt bidrag, siger han.

Også Jørgen Lindevall håber, at pengene til at sikre veterantog på de danske skinner, bliver fundet.

Er det det værd, også selvom det koster mange penge?

- Det ved jeg ikke. For mig er det jo, griner Jørgen Lindevall.