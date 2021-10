Johnny Killerup vil stævne kendt erhvervsmand for injurier efter TV 2 Fyn-interview

Selv forklarer byrådskandidaten, at han det første år som direktør i USA selv lagde ud for udgifter til blandt andet computer, rejser og forsikringer, som efterfølgende blev refunderet. I pressemeddelelsen skriver han desuden, at han altid fløj økonomiklasse og aldrig har boet på luksushoteller.

I løbet af sit andet år som direktør forklarer Johnny Killerup, at virksomheden valgte en aggressiv vækststrategi, som medførte flere rejser, men fastholder stadig, at det foregik efter bogen.

- Alt er bogført, revideret og godkendt efter amerikanske og danske regler, så svindel og bedrag ville være fanget og opdaget. Michael Sandals udsagn om uregelmæssigheder i millionklassen er selvsagt fysisk og praktisk umuligt med det udgiftsniveau, skriver Johnny Killerup i pressemeddelelsen.

Sagde selv op

Johnny Killerup afviser desuden Michael Sandals påstand om, at han skulle være blevet fyret. Byrådskandidaten forklarer i pressemeddelelsen, at han selv sagde op, efter at det ikke var lykkedes selskabet at skaffe en investor, og der derfor ikke var råd til to medarbejdere.

Michael Sandals udlægning af hændelserne vil Johnny Killerup få sin advokat at stævne erhvervsmanden for injurier.

Ifølge straffelovens paragraf 267 kan man straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder, hvis man bliver kendt skyldig i injurier.

- Det er sørgeligt, at et ellers fantastisk samarbejde og venskab skal ende med en retssag, men jeg kan selvsagt ikke lade sådanne usandheder og angreb på min integritet stå usagt hen, afslutter Johnny Killerup sin pressemeddelelse.