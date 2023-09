Johnny og Michael er skuffede efter statsminister-turné: - En sludder for en sladder

Der var god stemning, da regeringstoppen torsdag aften besøgte Odense i forbindelse med deres landsdækkende turné “Sammen om et bedre Danmark”.

Her skulle statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen have en ærlig samtale med tv-vært Anders Breinholt og publikum om fremtidens Danmark.

Men ikke alle de fremmødtes forventninger blev mødt.

Fik ikke svar

Den tidligere skoleleder Johnny Mikael Rasmussen var kommet med et klart formål: at spørge ministrene ind til miljøet - primært havmiljøet.

- Jeg fik ikke den type svar, jeg havde håbet på. Min forventning til mødet var måske i stil med den demokratiske samtale. Sloganet “Sammen om et bedre Danmark” gav mig den overbevisning, at vi skulle tale sammen og gøre hinanden klogere. Jeg morede mig, men jeg fik ikke svar på det, der optager mig, fortæller han.

Også buschaufføren Michael Arbirk sad tilbage med følelsen af manglende svar:

- Jeg spurgte statsministeren: “Vil du ikke genoverveje at nedsætte skatten, siden der er store behov for flere midler i kommuner og regioner?” Hun svarede, at regeringen havde givet en masse penge til velfærden, men hun nævnte ikke skatten med et ord, fortæller han og fortsætter:

- Det havde været et godt arrangement, hvis der var kommet flere spørgsmål, hvor man kom i dybden. Jeg hørte en sludder for en sladder om, at de havde lagt mange penge i velfærden i hendes regeringsperiode. Hun accepterede ikke præmissen for mit spørgsmål.



Det var useriøst

Også Anders Breinholts lette tone irriterede Johnny Mikael Rasmussen.

- At skulle følge med i en fodboldkamp (Danmarks landskamp mod San Marino, red.) midt i det hele er at blande to ting sammen. Vi har besøg af tre dygtige politikere, der danner en spændende regering. Det var at forspilde en god chance for at tage Danmark med ind i en god samtale om, hvordan vi kan dygtiggøre hinanden, siger han og fortsætter.

- Mødet havde et andet indhold, end jeg havde troet. Jeg var gået til den forkerte fest. Jeg havde håbet på, at Jakob Ellemann-Jensen ville modtage mit spørgsmål med seriøsitet - i det hele taget en mere seriøs tilgang til det, fortæller Johnny Mikael Rasmussen.

Også Michael Arbirk var også ærgerlig over aftenens udfald:

- Jeg synes ikke, at det var seriøst. Det var ikke et godt arrangement.

"Plat oplevelse"

Og det er Johnny Mikael Rasmussen og Michael Arbirk ikke alene om at synes. Torsdag aften kunne TV2 Fyn fortælle historien om Käte Larsen, der også var kommet til arrangementet for at stille regeringstoppen spørgsmål, der ligger hende meget på sinde.

- Alle os, der får pension nu, har arbejdet i rigtig mange år, og vi har betalt meget mere i skat end dem, der arbejder nu, betaler. Og alligevel ser politikerne ikke en skid til vores side, sagde hun.

Og hverken ministrenes svar til hendes spørgsmål eller aftenens arrangement i det hele taget imponerede Käte Larsen. Dog fortryder hun ikke, at hun brugte torsdag aften i selskab med ministrene:

- For så havde jeg ikke oplevet, hvor plat det var, og så kunne det have været, at jeg havde stemt på nogle af dem ved næste valg.

Pressen - heriblandt TV 2 Fyn - var blevet lovet, at de tre ministre var til rådighed i et kvarter efter arrangementet. Men i løbet af showet lød det i stedet, at de skulle direkte videre, og at der dermed ikke var mulighed for spørgsmål.

TV 2 Fyn forsøgte at få et uddybende svar fra Lars Løkke Rasmussen, men det afviste han.