Jonas' forslag måske på vej til hele kommunen: - Han er stolt som en pave

Angstanfald og et mylder af tanker. Sådan påvirkede det Jonas, der har flere psykiske diagnoser, når han modtog beskeder fra det offentlige i weekenden uden at kunne ringe til sin kontaktperson.

Derfor kunne TV 2 Fyn i sidst uge fortælle, at han med hjælp fra byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen (S) havde stillet et borgerforslag.

Siden har forslaget massiv opbakning fra både folketingspolitikere og private.

- Jonas er meget følelsesmæssigt påvirket og følger meget med, og det er rigtig dejligt for ham at se, at hans forslag bliver taget så godt imod. Han er stolt som en pave, siger byrådsmedlem i Odense Claus Skjoldborg Larsen, der af hensyn til Jonas' psykiske tilstand udtaler sig på hans vegne.

- Både Jonas og jeg har modtaget mange mails, hvor folk takker ham for at tage kampen op. Og selvom det har været hårdt for ham med al opmærksomheden, har han ikke fortrudt.

Kan komme ud i hele kommunen

Indtil videre er forslaget vedtaget i Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune, og ifølge Claus Skjoldborg Larsen bliver det vedtaget i denne uge i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Han mener ikke, det er urealistisk, at det ender med at blive udbredt i hele kommunen.

- Det er rigtig, rigtig fedt, at en borger kan gøre opmærksom på noget, og vi i samarbejde kan få det ud, siger Claus Skjoldborg Larsen.

Stopper ikke endnu

Problemstillingen har også nået Christiansborg, hvor SF's gruppeformand, Jacob Mark, mandag reagerede med et ønske om et forbud på området.

Derudover har Venstres Jane Heitmann og Socialdemokratiets Bjørn Brandenborg også ønsket at gå ind i en diskussion om, hvordan problemet kan blive løst.

Læs også SF vil forbyde beskeder fra det offentlige i ferier og weekend

Det er da også et mål hos det odenseanske byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen, at Jonas' borgerforslag ikke kun kommer til at hjælpe lokalt.

- Vi håber, det bliver udbredt til flere kommuner. Måske er Faaborg-Midtfyn Kommune med, men vi stopper ikke, før det bliver vedtaget i Folketinget, siger han.