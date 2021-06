Jonathan lugtede røg - pludselig var der brandbiler til højre og venstre

Han fortæller, at branden er under kontrol, og at opgaven nu handler om at være sikker på, at der ikke er nogen hulrum i taget, hvor der stadig er ild.



Samtidig med, at det har været svært at tilgå branden, har vejret også spillet en rolle, fortæller indsatslederen.

- Det lufter deroppe, og inde i midten af den bygning, hvor vi er, er der åbent helt op til kip, og der er nogle vinduer åbne, så luften kan trække virkelig godt igennem den vej.

- Så når det brænder inde i tagkonstruktionen, går det ind igennem de vinduer og ud. Derfor ser det meget voldsomt ud, når man står nedefra og kigger.

Ingen personer kom til skade ved branden.