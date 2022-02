Jonglering, kolbøtter og grin: Cirkus Flik Flak modtager 220.000 kroner til nyt cirkusgrej

En overraskelse i vente

Afdelingsleder Per Bloch Lethan overraskede cirkusset og dets mange frivillige børn med checken på de 220.000 kroner mandag.

Det lokale cirkus holdt nemlig et medlemsarrangement, hvor han og andre fra Bilka Odense dukkede op for at overrække donationen.

Her var det kun direktøren og bestyrelsen, som på forhånd er bekendt med overraskelsen.

- Vi glæder os utrolig meget til at købe nyt udstyr og rekvisitter, som vi kan have med rundt på turné, forestillinger og workshops, så endnu flere børn og unge kan prøve kræfter med cirkus, siger Tommy Hardam, cirkusdirektør og grundlægger af Cirkus Flik Flak i en pressemeddelse.

Donationen går til ekstra udstyr, rekvisitter til både træning og cirkusworkshop. Derudover går pengene også til LED-lys, som Cirkus Flik Flak har ønsket sig.

- Jeg tror, at de bliver rigtig glade, og at de kommer til at klappe. De bruger jo selv rekvisitterne, så de ved, at de trænger til noget nyt. De passer jo rigtig godt på tingene, men de bliver også slidt, så for at de fortsat skal kunne lave de her gode forestillinger, har de fået de her penge, siger Per Bloch Lethan.