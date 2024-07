Et par kaotiske minutter med en dør, der smækkede og en hund, der blev klemt og bange endte med en flugt fra Josefine Kieler Thomsens hund, Figo.

I mere end 24 timer kunne familien ikke finde hunden, men en drone med varmesøgende kamera endte med at blive redningen for den skræmte Figo.

Josefine Kieler Thomsen er taknemlig for, at det lykkedes at finde hunden der sad fast i et naturområde. Hun er overbevist om, at det ikke havde været muligt uden det varmesøgende kamera.