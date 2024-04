Josephine er "sur og gal" - vigtig afgørelse er udskudt igen

21-årige Josephine Andersen har muskelsvind og har i ni måneder ventet på afgørelse fra Ankestyrelsen på, om hun kan få en såkaldt BPA-ordning.



Fredag skulle Ankestyrelsens afgørelse på, om Josephine kan få en BPA-ordning så falde. En afgørelse, som allerede er blevet udskudt to gange, men som endnu engang lader vente på sig. Svaret fra Ankestyrelsen var nemlig at der ikke er noget svar endnu, for der er endnu ikke sat en sagsbehandler på sagen her ni måneder efter, de modtog klagen.

Efterhånden begynder Josephine Andersen også at miste håbet om en hjælper, der kan give hende mulighed for at fylde hverdagen med aktiviteter som at besøge venner og familie, at rejse eller måske endda tage på højskole. En stor kontrast til hendes liv lige nu.



I indslaget ovenover sætter Josephine Andersen ord på sin frustration.