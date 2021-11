Julefrokoster rammes af massive aflysninger: - Jeg sover ikke så godt om natten

Tiltagene betyder også, at gæsterne er delt op i borde i de grupper, de er tilmeldt, og der er stillet håndsprit frem til alle.

- Folk skal være trygge, når de er hos os. Vi afholder den fest, som vi har lovet, og de 300 (fredag aftens gæster, red.) skal nok få et brag af en fest, siger Andreas Lynnerup.

Omkostninger er der stadig

Men selv om DOK5000 sikrer, at der vil være fest, selv når antallet af gæsterne er skåret ned med 60-70 procent, så koster det på økonomien.

- Vi er bundet af kontrakter til leverandørerne. For eksempel skal bandet have det samme honorar, så det er ikke omkostningsfrit, siger Andreas Lynnerup.

Han kan dog glæde sig over, at flere fortsat gerne vil holde fest i DOK5000. Når der er kommet aflysninger, så har man nemlig tilbudt at ombooke til arrangementer næste år.

- Vi har ombooket flere til vores tema-fester i 2022. Det er oktoberfest, påskefrokost og afterskiparty. Det er der flere, der har taget imod, fortæller Andreas Lynnerup.

Han fortæller videre, at aflysningerne ikke kommer som den helt store overraskelse.

- Vi havde nok luret, at det ville komme, og havde forberedt forskellige scenarier. Så vi var forberedt - så meget man nu kan være.

Aflysninger eller ej, så fastholder DOK5000 altså at afvikle de bestilte julefrokoster i dag, i morgen og de kommende to weekender.

DOK5000 er en del af koncernen Nordic Liquid Group og Danish Event Group, som har hovedkvarter i henholdsvis Middelfart og Aalborg.