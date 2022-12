Julemand sender passagerer trygt afsted: - Alle folk, der har med driften at gøre, er blevet kaldt ind

Julemanden er mellemlandet på Odense Banegård.

Det er han for at sprede juleglæde blandt de passagerer, der har valgt at tage toget hjem på juleferie.

For med kun én dag til juleaften begynder travlheden at kunne mærkes på Odense Banegård.



Sådan lyder det fra Frede Skaaning, der er perronmanager ved Odense Banegaard, der også fortæller, at julemanden kan være med til at gøre rejsen nemmere.

- Nogle gange kan folk godt have lidt svært ved at orientere sig, hvis de ikke er så vant til at køre med tog. Så kan det bryde isen lidt, at det er en julemand, der hjælper dem. Det er en god måde at møde folk på, og de får en bedre oplevelse, forklarer Frede Skaaning.

Udover hjælp fra julemanden, så kan passagerer på Odense Banegård også være heldige at få nogle pebernødder med på rejsen.

Ekstraordinært travlt

De mange sociale sammenkomster betyder, at juletiden er den travleste periode for DSB, der især forventer, at lille juleaftensdag bliver ekstraordinær travl.

De har nemlig solgt rekordmange pladsbilletter.

- Alle folk, der har med driften at gøre, er blevet kaldt ind og så har vi også mange fra administration, der er ude at hjælpe os på de forskellige store stationer som for eksempel her i Odense.

- Vi kan ikke sådan lige få fri i de her dage, men det ved man godt, når man siger ja til det her job, fortæller Frede Skaaning.

Gnidningsfri rejse

Frede Skaaning har flere bud på, hvordan man kan få den bedste oplevelse i forbindelse med julens togrejser.

Han mener, at det er en rigtig god idé at komme i god tid, så man har tid til lige at orientere sig på skærmene og spørge personalet til råds, hvis man er i tvivl om noget.



- Det er også en god idé lige at kigge på skærmen på selve perronen og tjekke, hvor den vognen holder, som man skal med. Så kan man meget hurtigere komme ind i toget, siger han.

Frede Skaaning opfordrer også folk til at give plads til dem, der skal af toget, inden man selv går ind og finder sin plads.

I november har togdriften mellem Odense og Svendborg været plaget af mange aflysninger og forsinkelser, men nu skal et nyt tog give færre aflysninger og fejl på Svendborgbanen.