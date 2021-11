Juletræet tændes i Odense: Det skal du vide, inden du dukker op

Juletræstændingen bliver dog ikke helt upåvirket af corona. Efter reglerne om coronapas trådte i kraft fredag, skal man nu også vise coronapas for at få lov at se lysene på træet blive tændt.

For at tjekke om de fremmødte er vaccinerede, testede eller immune, oplyser citydirektøren, at de fra klokken 16 kommer til at spærre området omkring Flakhaven af med hegn.

Her kommer der til at være seks åbninger, hvor vagter vil tjekke gyldige coronapas, inden de lukker folk ind i området.

Han understreger dog, at på trods af restriktionerne, er der ikke grund til bekymring.

- Vi følger fuldstændig de restriktioner, der er i år.

- Folk er vant til fra tidligere at skulle vise coronapas, så det håber vi også, at de vil være velvillige til her, siger Peter Bøgholm.

Udover at tænde juletræet, bliver julelysene i Odense bymidte også tændt.

Programmet

15:30: Odense Skoleorkester starter på Flakhaven og går rundt i byens gader og spiller julemusik.

16:30: Torben Iversen underholder på Flakhaven.

17:00: Julemanden og borgmesteren tænder det store juletræ.