Juletrafik: Ekstra passagerer, korsang og julestemning på Odense Banegård

Fredag den 20. december begynder juletrafikken på Fyn. Det kan mærkes hos DSB, der forventer at køre 110.000 rejsende hjem.

Strækningen mellem København og Odense er ifølge DSB's presserådgiver Karin Borberg en af dem, der er oftest besøgt.

Fredag er der mellem klokken 17 og 18.30 korsang fra Odinkoret. Lørdag og søndag er det Soulsingers, der synger julehyggen frem mellem klokken 11 og 13 og Pop'n Soul mellem 13.30 og 15.30. Mandag den 23. december bliver det Amazing Show-Choir, der synger de rejsende godt hjem.

Højeste antal rejsende i fem år

Det forventede antal på 110.000 rejsende er også det højeste antal togrejsende i fem år. Årsagen skal i følge Karin Borberg findes i, at DSB i år har fordoblet antallet af billige orange-billetter på strækningen over Storebælt.

Lige for tiden tager den strækning dog et par minutter mere end sædvanligt, da man bliver nødt til at køre langsommere ved Forlev på Sjælland på grund af en blød underbund.

Til gengæld kan det være, at man kan genvinde lidt af julestemningen på trods af de tabte minutter, hvis man altså skal af på Odense Banegård.

