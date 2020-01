K glade for nyt forslag: - Nu skal I yde for de penge, I får

I et nyt forslag lægger regeringen op til, at indvandrere på overførselsindkomst skal være i praktik, nyttejob eller på kursus i 37 timer om ugen - ellers får de ingen penge.

Forslaget har mødt kritik fra Radikale Venstre og Enhedslisten, der har kaldt det udtryk for diskrimination.

Men hos Konservative i byrådet i Odense er idéen populær. Så populær, at Tommy Hummelmose, der er medlem af beskæftigelses- og socialudvalget, vil foreslå, at man straks implementerer den i Odense Kommune.

- Vi har for eksempel et Vollsmose, hvor over halvdelen af indvandrerne er arbejdsløse, og det duer simpelthen ikke. Derfor siger vi nu: Nu skal I yde for de penge, I får fra kommunen, siger han til TV 2/Fyn.

Det er udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der står bag forslaget.

Baggrunden er blandt andet, at knap hver tredje ikke-vestlige indvandrer i Danmark er på offentlig forsørgelse.

I Odense er tallet 41,3 procent, og ifølge en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, ville der være omkring 250 millioner kroner at spare for Odense Kommune, hvis man fik antallet af indvandrere på overførselsindkomst ned på landsgennemsnittet.

- I Odense har vi en speciel udfordring i forhold til arbejdsløse indvandrere på kontanthjælp og integrationsydelse. Og der siger vi nu, at vi nu, at vi synes, at regeringens forslag er rigtig godt, og det vil vi gerne have implementeret straks.

- Nu tager vi kontakt til de øvrige partier, og så håber vi, at der er flertal for, at vi får sat den her proces i gang i Odense straks og ikke venter på, at regeringen får et flertal.

