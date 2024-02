K-politiker frygter urin-sag kun er toppen af isbjerget

Søndag så endnu en beretning om krænkende og grænseoverskridende adfærd på Agedrup Skole i Odense dagens lys. Ifølge Ekstra Bladet er en elev i en af de yngste klasser af andre elever blevet tvunget til at drikke urin.

Medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget har ifølge TV 2 Fyns oplysninger, efter at Ekstra Bladet var på vej med historien, fået en orientering fra forvaltningen om den aktuelle sag. Birgitte Nørrelund (K) fortæller, at hun er rystet over, at historien ikke er nået til udvalget noget tidligere.

- Når sådan en sag her ruller, så kan der dukke mange ting op. Men jo flere ting, der dukker op, som ingen har hørt om, jo mere bekymret bliver man. Jeg er da også bekymret over, hvordan det ser ud på de andre skoler i Odense Kommune. Er det her bare toppen af isbjerget, spørger hun.

Birgitte Nørrelund understreger, at hun ikke vil gøre sig til dommer over, hvorvidt forvaltningen og skoleledelsen har handlet, som de skulle. Derfor henviser hun til, at det er netop, hvad hun håber, en ekstern uvildig undersøgelse kan kaste et lys over. Medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget mødes tirsdag, hvor netop en uvildig ekstern undersøgelse er på dagsordenen.