Kadrii regner med at blive i OB efter forløsende scoring

Èt mål i 28 kampe. Det var, hvad Bashkim Kadrii formåede at præstere i sidste sæson af Superligaen. Allerede to kampe inde i den nye sæson er det lykkedes ham at tangere den måltotal.

Og angriberen regner med, at han fortsat spiller i Odense Boldklub på den anden side af transfervinduet i september.

Det er til trods for, at den til tider målfarlige hurtigløber ikke fandt vej til startopstillingen 13 kampe i træk i Superligaen sidste sæson.

Bashkim Kadrii scorede søndag det første af to mål for OB og var tilbage i startopstillingen, da holdet spillede 2-2 mod Randers FC i anden runde af Superligaen.

- Jeg har spillet de første to kampe og har scoret. Det føltes fantastisk at være tilbage i startopstillingen. Det er jo derfor, jeg spiller, og jeg gør, hvad jeg kan.

- Man skal selvfølgelig regne med at se mig spille for OB, når transfervinduet lukker, siger Bashkim Kadrii.

Ærgrer sig over udligning

Selv om angriberen var glad for at have prikket hul på målbylden i denne sæson, så ærgrede han sig over, at holdet ikke formåede at vinde kampen, hvor fynboerne var foran 2-0 ved pause.

- Vi havde en god første halvleg og holdte Randers væk fra chancer, mens vi selv scorede to. Det var et godt udgangspunkt til anden halvleg, men vi kunne desværre ikke holde den, siger Bashkim Kadrii.

OB's unge kantspiller Charly Horneman startede for første gang inde i Superligaen søndag. Det kvitterede han for ved at bringe de stribede foran 2-0 kort før pausen.

Han er glad for, at holdet lykkedes med at få et enkelt point, da Randers FC pressede hårdt på mod kampens afslutning.

- Randers pressede meget på og havde mange chancer. Alt i alt er det måske rimelig fair.

- Vi ville selvfølgelig gerne have vundet, men det er fint, at vi ikke taber i hvert fald, siger Charly Horneman.

OB skal i aktion igen allerede på fredag, hvor holdet tager imod FC Midtjylland.