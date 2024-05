Fynske Restaurant Aro får lov at beholde branchens fornemste anerkendelse: den eftertragtede Michelin-stjerne.

Det er netop kommet frem i kølvandet på det storstilede uddelingsshow i den finske hovedstad Helsinki, fremgår det af Michelin-guidens hjemmeside.

Dermed fik den ejer Christoffer Schärfe ret i sin forudsigelse om, at invitationen til showet var en indikation på, at restauranten fra Odense fik lov at beholde sin Michelin-stjerne.

- Vi er blevet inviteret med til showet i dag, og for mig indikerer det, at der en stor sandsynlighed for, at vi beholder stjernen, udtalte han til TV 2 Fyn tidligere mandag.



Restaurant Aro blev sidste år den første fynske restaurant nogensinde, der kunne bryste sig af at have opnået branchens fineste hæder. Den hæder gælder altså som minimum et år endnu.