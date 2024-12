Kæmpe byggeri for kvart milliard udskydes

En biljagt, der varede i 13 minutter og resulterede i en anholdelse af føreren på Odins Bro tirsdag aften, er nu endt med en lang liste af sigtelser.

En 32-årig mand fra Odense er sigtet for at køre uden kørekort, at være i besiddelse af euforiserende stoffer, og at have stjålet den bil, han kørte i.

Derudover er han sigtet for at forvolde fare for andre under kørslen samt at overtræde knivloven, oplyser Fyns Politi.

Desuden sigtes han for manglende agtpågivenhed, ubetinget vigepligt, hastighedsovertrædelse, placering på vejen, venstre om helleanlæg, anvisning ikke efterkommet, kørsel over for rødt lys, overhaling højre om.