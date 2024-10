Kæmpe CO2-bombe: Gigant vil omsætte for over 36 millioner på én dag

Bæredygtig tankegang under kritik

Power har forsøgt at tænke bæredygtigheden ind i forretningen med et koncept, de kalder 'RePower'. Det går ud på, at du kan aflevere brugt elektronik og få bonuspoint, der kan bruges til nye køb i butikken.

Men er det ikke en slags green washing at sige 'kom og aflever dit gamle og køb noget nyt, som du måske i virkeligheden ikke har brug for'?

- Nej, det synes jeg ikke, det er. Selvfølgelig er det vores opgave at gøre opmærksom på os selv – det er vores forretningsmodel, siger Jesper Boysen.

- De produkter, der ikke kan repareres for rimelige penge, bliver genbrugt. For eksempel er skærmene i Tesla lavet ud fra TV-skærme, der er blevet skilt ad og genbrugt.

Ekspert Michael Søgaard Jørgensen forholder sig kritisk over for konceptet.

- Det er vejen til yderligere forbrug. Hvis de endelig ville noget, så kunne de gøre som med deres gamle koncept, hvor de købte folks brugte mobiltelefoner tilbage. Der fik kunden pengene i hånden. At få bonuspoint skubber forbrugeren i en retning af at købe mere, mener Michael Søgaard Jørgensen.

Han mener i stedet, at elektronikforretninger som Power bør være kritiske over for de produkter, de har stående på hylderne. Hvis det er noget, der ikke kan repareres, eller som det ikke kan svare sig at reparere, bør de ikke sælge det.

- Jeg synes, at butikskæderne burde gå mere ind i klimakampen og synliggøre, hvorvidt deres produkter kan repareres, og hvordan forbrugerne passer bedst på sine ting, siger Michael Søgaard Jørgensen.



Han uddyber, at det vil have en positiv effekt for virksomhederne, hvis de signalerer udadtil, at de bekymrer sig for klimaet.

Større succes end forventet

Åbningsdagen og de mange tilbud er ikke til gavn for klimaet, men blandt forbrugerne er det populært.

- Jeg kan næsten ikke tørre smilet af. Det går noget bedre, end vi havde regnet med. Den velkomst, vi har fået her i Odense, er fantastisk, siger direktør Jesper Boysen.

På knap tre timer blev der omsat for 10 millioner kroner. Det svarer til næsten en tredjedel af målet om de 36 millioner. Åbningsdagen strækker sig over 20 timer.